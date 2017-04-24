Фото с сайта news.auto.ru

Челябинцев начали штрафовать за парковку на газонах. С начала года административная комиссия рассмотрела 16 протоколов, составленных по таким нарушениям, сообщил замначальника главного управления юстиции Челябинской области Вячеслав Зайцев.

Всего за первый квартал в регионе было заведено около 700 дел об административных правонарушениях. Это на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. Наложено почти 500 штрафов на сумму около 2 млн рублей. Среди нарушений - стоянка автомобиля на газоне без цели ремонта, ненадлежащее выполнение работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, самовольная установка временных объектов.

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