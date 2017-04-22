  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +4 ... +6 C°
  • +2 ... +4 C°
  • 56.2307р. - 0.1858
  • 60.3187р. - 0.2952
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске

22.04.2017 г. 14:32

5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске
Фото с сайта morning-news.ru

5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошло все сегодня, 22 апреля, в квартире одного из домов в Центральном районе. По предварительным данным, мальчик открывал ящик в шкафу, шкаф не был закреплен и упал. Ребенок получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.04.2017 г.»

Новости на эту тему