Фото с сайта morning-news.ru

5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Произошло все сегодня, 22 апреля, в квартире одного из домов в Центральном районе. По предварительным данным, мальчик открывал ящик в шкафу, шкаф не был закреплен и упал. Ребенок получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.





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Все новости за 22.04.2017 г.»