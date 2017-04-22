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Нескучное право
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5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске
22.04.2017 г. 14:32
Фото с сайта morning-news.ru
5-летнего ребенка насмерть придавило шкафом в Челябинске. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Произошло все сегодня, 22 апреля, в квартире одного из домов в Центральном районе. По предварительным данным, мальчик открывал ящик в шкафу, шкаф не был закреплен и упал. Ребенок получил смертельную травму. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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