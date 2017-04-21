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Застройщик в Челябинске решил помочь дольщикам, которые сидят без денег и жилья по его же вине
21.04.2017 г. 15:41
Застройщик в Челябинске решил помочь дольщикам, которые сидят без денег и жилья по его же вине. Компания "Речелстрой" занимается возведением микрорайона "Чурилово Lake City", она создала реестр кредиторов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Фирма заявила о готовности предоставить им посильную помощь. Об этом гендиректор Сергей Вегельман доложил вице-губернатору Челябинской области Сергею Шалю на заседании рабочей группы по проблемам дольщиков. Всего с декабря 2016 года, по словам Вегельмана, содействие в решении проблем получили более 150 человек.
Напомним, на сегодняшний день в "Чурилово Lake City" не завершено строительство 11 жилых домов. Из них пять находятся в высокой степени готовности. Три объекта "Речелстрой" планирует сдать до июня 2017-го. У компании порядка 1,7 тыс. дольщиков. 700 из них признаны проблемными.
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