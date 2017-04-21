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Опорному вузу в Магнитогорске дадут 750 млн рублей на развитие
21.04.2017 г. 15:38
Опорному вузу в Магнитогорске дадут 750 млн рублей на развитие. Технический университет имени Носова будет получать эти деньги в течение пяти лет. 140 млн из общей суммы выделит региональный бюджет. Также ожидаются поступления от инвесторов и спонсоров.
Как отметил ректор Валерий Колокольцев, в списке вузов-победителей конкурса на присвоение звания опорных в основном представлены классические университеты. Технических всего три. В числе первых проектов, которые будет реализовать МГТУ в новом статусе, - создание лицея и ориентация студентов на предпринимательство в сфере высоких технологий.
Университет вошел в список 22 учреждений высшего образования, отобранных экспертным советом при Минобрнауки. Правда, на федеральные деньги ему претендовать не придется. Поступления предусмотрены только из бюджета области.
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