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В Златоусте по вине пьяного мотоциклиста погибла его 8-летняя пассажирка
21.04.2017 г. 15:35
В Златоусте по вине пьяного мотоциклиста погибла его 8-летняя пассажирка. Смертельное ДТП случилось вечером в четверг, 20 апреля, на улице Демидовской. 38-летний мужчина сел за руль мотоцикла "Урал" в состоянии алкогольного опьянения. В коляску он посадил 8-летнюю девочку, предположительно, это была его дочь. Нетрезвый водитель не справился с управлением, и транспортное средство упало. В результате от полученных травм скончалась маленькая пассажирка.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.
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