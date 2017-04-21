  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +4 ... +6 C°
  • +2 ... +4 C°
  • 56.2307р. - 0.1858
  • 60.3187р. - 0.2952
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

В Златоусте по вине пьяного мотоциклиста погибла его 8-летняя пассажирка

21.04.2017 г. 15:35

В Златоусте по вине пьяного мотоциклиста погибла его 8-летняя пассажирка
Фото с сайта 74.мвд.рф

В Златоусте по вине пьяного мотоциклиста погибла его 8-летняя пассажирка. Смертельное ДТП случилось вечером в четверг, 20 апреля, на улице Демидовской. 38-летний мужчина сел за руль мотоцикла "Урал" в состоянии алкогольного опьянения. В коляску он посадил 8-летнюю девочку, предположительно, это была его дочь. Нетрезвый водитель не справился с управлением, и транспортное средство упало. В результате от полученных травм скончалась маленькая пассажирка.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.04.2017 г.»

Новости на эту тему