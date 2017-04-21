Фото с сайта 31tv.ru

«Челябинск-Сити» эвакуировали из-за брошенного пакета. Персонал и посетителей одного из крупнейших в городе офис-центров днем сегодня, 21 апреля, по тревоге вывели на улицу из-за бесхозного предмета в полиэтиленовой упаковке, оставленного у крыльца здания. Высотку оцепили, на место приехали полицейские автомобили, карета скорой помощи и пожарные.

Фото с сайта 31tv.ru

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