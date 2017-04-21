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В конце мая все институты поддержки бизнеса в Челябинской области заработают в одном офисе
21.04.2017 г. 14:30
В конце мая все институты поддержки бизнеса в Челябинской области заработают в одном офисе. МФЦ только для предпринимателей откроют в комплексе Greenplex на улице Российской. Работа будет организована по аналогии с логистикой посетителей банка: клиент выбирает необходимую услугу, и операционист направляет его к нужному специалисту. С первых дней бизнесменам будет доступно порядка 100 услуг, сообщил гендиректор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов.
«У нас будут располагаться в этом едином МФЦ абсолютно все институты поддержки, которые на сегодня созданы Челябинской областью: Фонд развития предпринимательства, Фонд развития промышленности, Центр кластерного развития, Агентство инвестиционного развития, Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Центр инжиниринга, Центр микрофинансирования, Центр предоставления гарантий, Центр бизнес-инкубирования. Это все институты, которые так или иначе были в разное время созданы в Челябинской области. И они все будут представлены в одном месте», - рассказал Артур Юсупов.
Объединение всех институтов поддержки бизнеса и МФЦ для предпринимателей под одной крышей - опыт, уникальный для России. Ранее были некие половинчатые решения - открывались либо центры услуг, либо офисы всесторонней поддержки, но никогда - и то, и другое сразу, подчеркнул Артур Юсупов.
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