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Работодатели назвали причины, по которым новички не проходят испытательный срок

21.04.2017 г. 14:21

Работодатели назвали причины, по которым новички не проходят испытательный срок
Фото с сайта ipopen.ru

Работодатели назвали причины, по которым новички не проходят испытательный срок. Абсолютное большинство руководителей - 78% - заявили, что кандидаты сходят с дистанции, поскольку не справляются с трудовыми обязанностями. 23% расстаются с сотрудниками до окончания испытательного срока потому, что работники не могут встроиться в корпоративную культуру. Дальше по убыванию количества голосов идут такие причины, как неналаженная коммуникация с коллегами, нарушение Трудового кодекса и трения с руководством, приводит данные опроса сайт Зарплата.ру.

Всего в исследовании участвовали руководители и кадровики 140 компаний. Половина работодателей считают испытательный срок катализатором инициативности новичков. Так ответили 49% респондентов. Правда, доля тех, кто винит испытательный срок в уменьшении старательности работников, тоже довольно велика - 29%.

 

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