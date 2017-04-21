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В субботу в Челябинской области стартует массовая уборка

21.04.2017 г. 14:19

В субботу в Челябинской области стартует массовая уборка
Фото с сайта yamalpro.ru

В субботу в Челябинской области стартует массовая уборка. Она продлится в течение месяца. Южный Урал 22 апреля присоединится к акции «Всероссийский субботник». Участвовать в ней будут предприятия, организации, образовательные учреждения. В точках сбора всем, кто придет, выдадут инвентарь и перчатки для уборки территории. Коммунальные службы обеспечат вывоз мусора, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Всего на субботник 22 апреля выйдут более 33 тыс. человек. В Челябинске уборка будет проводится в каждом районе. В Курчатовском приведут в порядок березовую рощу на Комсомольском проспекте, сквер «Аллея ветеранов» на улице 40 лет Победы, лесной массив от улицы Захаренко до Хариса Юсупова. В Ленинском районе субботник будет организован на участке бывшей плодоовощной опытной станции «Плодушка». В Металлургическом - приведут в порядок газон напротив сквера «Юбилейный» по Шоссе Металлургов, а также территорию по улице Богдана Хмельницкого.

 

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