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Агентство ипотечного жилищного кредитования подарит Челябинску землю под детсады и школы
21.04.2017 г. 14:08
Фото с сайта lv-news.ru
Агентство ипотечного жилищного кредитования подарит Челябинску землю под детсады и школы. Госкомпания безвозмездно передаст в собственность городу четыре участка общей площадью пять гектаров. Там планируют построить два детских сада и две школы. Один из объектов расположится на северо-западе рядом с ЧелГУ.
АИЖК распоряжается неиспользуемыми участками, находящимися в федеральной собственности, пояснили в пресс-службе организации. Агентство также передаст под детсады и школы семь земельных участков в Нижегородской области и 21 - в Марий Эл.
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