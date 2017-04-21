Фото с сайта lv-news.ru

Агентство ипотечного жилищного кредитования подарит Челябинску землю под детсады и школы. Госкомпания безвозмездно передаст в собственность городу четыре участка общей площадью пять гектаров. Там планируют построить два детских сада и две школы. Один из объектов расположится на северо-западе рядом с ЧелГУ.

АИЖК распоряжается неиспользуемыми участками, находящимися в федеральной собственности, пояснили в пресс-службе организации. Агентство также передаст под детсады и школы семь земельных участков в Нижегородской области и 21 - в Марий Эл.

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