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Массово привлекать южноуральский бизнес в сферу капремонтов поможет лизинг. Такое мнение высказала доцент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Татьяна Кузнецова. Государство сложило с себя обязанности по финансированию капитальных ремонтов, установив спецтарифы для населения. Однако оно - не самый привлекательный инвестор для сотрудничества - деньги идут систематически, но по факту это копейки, сказала эксперт.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходима инициатива на федеральном уровне, убеждена эксперт. Для крайне изношенного лифтового оборудования, например, могут сработать схемы долгосрочного выкупа или лизинга. В таком варианте источник финансирования понятен, считает Татьяна Кузнецова.

«Если будет хотя бы рубль федеральной поддержки, на которой требуется рубль частной или рубль региональной, тогда это все «заиграет». Пока это сфера частная, деньги населения, и там, конечно, нет желания кого-то вкладывать. Объемы недофинансирования капитального ремонта еще с Советского Союза, например, по лифтам, таковы, что не справится частный инвестор в виде гражданина, который по копеечке платит каждый день, с этой проблемой», - отметила Татьяна Кузнецова.

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