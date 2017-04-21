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Московские архитектурные компании примут участие в конкурсе на разработку генплана Челябинска
21.04.2017 г. 14:04
Московские архитектурные компании примут участие в конкурсе на разработку генплана Челябинска. К работе над градостроительной концепцией областного центра, которая будет действовать с 2020 до 2040 года, подключат специалистов со всей России, в том числе и столичных экспертов. Подрядчик для проекта должен быть выбран уже в этом году. Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Тефтелев.
Иностранцев к торгам за муниципальный заказ не допустят. Они иначе видят развитие инфраструктуры, руководствуются другими нормами и требованиями, считают в управлении архитектуры и градостроительства.
"Генплан — документ, определяющий стратегию развития города, естественно, нужны наши специалисты, и не только челябинские", - отметил в интервью "Коммерсанту" замначальника ведомства Виктор Николенко.
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