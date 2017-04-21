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9-летний школьник в Златоусте упал на бетонную плиту и проломил голову

21.04.2017 г. 13:54

9-летний школьник в Златоусте упал на бетонную плиту и проломил голову
Фото с сайта ngs55.ru

9-летний школьник в Златоусте упал на бетонную плиту и проломил голову. В четверг, 20 апреля, ребенок играл около гаражей и в это время рухнул с метровой высоты на твердую поверхность. Он получил многочисленные травмы, в том числе повредил позвоночник и проломил голову. Упав, мальчик потерял сознание. Пришел в себя, когда на место происшествия прибежала мать. Врачи оказали пострадавшему помощь, но сегодня его состояние ухудшилось. Медикам пришлось ввести школьника в искусственную кому. За ним отправили автомобиль санавиации, чтобы доставить в Челябинскую областную больницу.

 

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