Фото с сайта youtube.com

В Челябинске пенсионерка выпала из маршрутки во время движения. ЧП случилось утром сегодня, 21 апреля, на ЧТЗ в районе магазина "Радуга". Водитель маршрутки №86 не заметил, что не закрыл дверь. Он начал движение, и 64-летняя женщина выпала из транспортного средства. В результате пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали.

Как рассказали в госавтоинспекции, шофер автобуса за прошедший год дважды попадался на нарушении правил дорожного движения. По факту ДТП проводится административное расследование.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.04.2017 г.»