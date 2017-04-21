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В Челябинске пенсионерка выпала из маршрутки во время движения

21.04.2017 г. 13:52

В Челябинске пенсионерка выпала из маршрутки во время движения
Фото с сайта youtube.com

В Челябинске пенсионерка выпала из маршрутки во время движения. ЧП случилось утром сегодня, 21 апреля, на ЧТЗ в районе магазина "Радуга". Водитель маршрутки №86 не заметил, что не закрыл дверь. Он начал движение, и 64-летняя женщина выпала из транспортного средства. В результате пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали.

Как рассказали в госавтоинспекции, шофер автобуса за прошедший год дважды попадался на нарушении правил дорожного движения. По факту ДТП проводится административное расследование.

 

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