Фото с сайта 31tv.ru

В выходные закроют проезд трамваев по улице Труда. Причина временного изменения маршрутной схемы - ремонт стрелочного перевода и замена рельсов на участке от площади Павших Революционеров до трамвайного депо №1. Таким образом, в воскресенье, 23 апреля, на этом участке не будут курсировать трамваи под номерами 5, 6, 8 и 22. Вагоны пустят в объезд.

Частично компенсировать недостаток транспорта будет также 18-й трамвай, который ходит по маршруту «ул. Чистопольская – ЧЭМК». Обычно его запускают только по будням, однако в это воскресенье он также будет курсировать.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

- маршрут №5 «Завод им. Колющенко – ул. Кирова – ЧЭМК»;

- маршрут №6 «ЧТЗ – ул. Горького – Проспект Победы – Медгородок»;

- маршрут №8 «ул. Чистопольская – Трамвайное депо №1»;

- маршрут №22 « ул. Чичерина – Центр».

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