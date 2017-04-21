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В выходные закроют проезд трамваев по улице Труда
21.04.2017 г. 13:43
В выходные закроют проезд трамваев по улице Труда. Причина временного изменения маршрутной схемы - ремонт стрелочного перевода и замена рельсов на участке от площади Павших Революционеров до трамвайного депо №1. Таким образом, в воскресенье, 23 апреля, на этом участке не будут курсировать трамваи под номерами 5, 6, 8 и 22. Вагоны пустят в объезд.
Частично компенсировать недостаток транспорта будет также 18-й трамвай, который ходит по маршруту «ул. Чистопольская – ЧЭМК». Обычно его запускают только по будням, однако в это воскресенье он также будет курсировать.
Движение трамваев будет организовано следующим образом:
- маршрут №5 «Завод им. Колющенко – ул. Кирова – ЧЭМК»;
- маршрут №6 «ЧТЗ – ул. Горького – Проспект Победы – Медгородок»;
- маршрут №8 «ул. Чистопольская – Трамвайное депо №1»;
- маршрут №22 « ул. Чичерина – Центр».
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