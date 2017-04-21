Эксперт: за Навального в Челябинской области будут голосовать те, кто раньше хотел видеть президентом Прохорова

Фото с сайта fedpress.ru

За Навального в Челябинской области будут голосовать те, кто раньше хотел видеть президентом Прохорова. Так считает директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов. По его мнению, сторонников у председателя «Партии прогресса» на Южном Урале пока немного. В основном это люди, которых положение России на международной арене интересует меньше разбитых дорог и смога в воздухе.

«Это люди, которые не хотят, чтобы основной темой в информационной повестке была внешнеполитическая ситуация, в которой находится Россия. Это люди, которые хотят, чтобы власть фиксировала внимание на повседневных проблемах населения и показывала, что она способна эти повседневные проблемы решать. Такая категория оппозиционна деятельности власти, но оппозиционна, пока власть не показала свою ресурсность в позитивном смысле. Пока его рейтинг электоральной поддержки относительно невысок, он примерно такой же, насколько я понимаю, как у Михаила Прохорова, когда тот выдвигался в президенты России в 2012 году», - считает Сергей Зырянов.

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