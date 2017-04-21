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Директор и бухгалтер педколледжа в Магнитогорске похитили 2 млн рублей. Финансовые махинации руководитель учреждения Валентина Вишневская и главный экономист Елена Шестакова проводили самыми разными способами. Так, они трудоустроили в колледж "мертвые души" - несуществующих методиста и лаборанта. В период с 2009 по 2013 годы женщины присваивали начисляемую штатным единицам зарплату. Кроме того, Вишневская забирала деньги из средств внебюджетного фонда, который пополнялся за счет родителей. Людей вынуждали вносить добровольные пожертвования в сумме от 6 до 9 тыс. рублей.

Также в 2010 году сообщницы подделали документы о якобы произведенных работах по замене труб в здании отделения физического воспитания, вырученные деньги украли. За превышение полномочий и присвоение средств мошенниц приговорили к условным срокам. Вишневскую - к четырем годам, а Шестакову - к трем.

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