  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +4 ... +6 C°
  • +2 ... +4 C°
  • 56.2307р. - 0.1858
  • 60.3187р. - 0.2952
  •  
  • Делай как Я
Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Сотрудники ДПС спасли девушку от группового изнасилования в Никольской роще

21.04.2017 г. 13:23

Сотрудники ДПС спасли девушку от группового изнасилования в Никольской роще
Фото с сайта tv-express.ru

Сотрудники ДПС спасли девушку от группового изнасилования в Никольской роще. Инцидент произошел около шести часов вечера в четверг, 20 апреля, в Калининском районе. Патрульные, дежурившие возле сквера, услышали женские крики. Прямо на машине они въехали в лесопосадки и задержали двоих мужчин во время совершения преступления. Обоих доставили в отделение.

Выяснилось, что 25-летняя девушка познакомилась с одним из насильников на остановке. Он угостил ее спиртным, и пара отправилась в Никольскую рощу. Позже к ним присоединился еще один мужчина. Вдвоем они силой затащили жертву в кусты. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Изнасилование».

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.04.2017 г.»

Новости на эту тему