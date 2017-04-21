Фото с сайта tv-express.ru

Сотрудники ДПС спасли девушку от группового изнасилования в Никольской роще. Инцидент произошел около шести часов вечера в четверг, 20 апреля, в Калининском районе. Патрульные, дежурившие возле сквера, услышали женские крики. Прямо на машине они въехали в лесопосадки и задержали двоих мужчин во время совершения преступления. Обоих доставили в отделение.

Выяснилось, что 25-летняя девушка познакомилась с одним из насильников на остановке. Он угостил ее спиртным, и пара отправилась в Никольскую рощу. Позже к ним присоединился еще один мужчина. Вдвоем они силой затащили жертву в кусты. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Изнасилование».

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