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Челябинск стал «Елябинском»
21.04.2017 г. 11:45
Фото: Юлия . / vk.com
Челябинск стал «Елябинском». С крыши гостиницы на железнодорожном вокзале пропала буква «Ч». Жители города успели заметить это, сфотографировать и в четверг, 20 апреля, опубликовать в соцсетях. «Не знаю как вы, а я живу в Елябинске», - оставил комментарий один из авторов снимков.
В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги пояснили, что буква на крыше отеля была снята на короткое время. Эти конструкции периодически убирают для замены, если они повреждены. Так и произошло в этот раз. Сегодня, 21 апреля, буква «Ч» уже на месте.
Фото: Юлия . / vk.com
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