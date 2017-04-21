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На вокзале в Челябинске задержали разыскиваемую за убийство свекрови жительницу Татарстана

21.04.2017 г. 11:38

На вокзале в Челябинске задержали разыскиваемую за убийство свекрови жительницу Татарстана
Фото с сайта bskltd.ru

На вокзале в Челябинске задержали разыскиваемую за убийство свекрови жительницу Татарстана. 29-летнюю женщину в среду, 19 апреля, узнали по ориентировке сотрудники транспортной полиции. Она читала книгу в ожидании поезда. Подозреваемая планировала скрыться от правосудия в Астрахани. Однако сразу после задержания стала давать признательные показания.

18 марта в одном из поселков Аксубаевского района Татарстана она убила мать своего гражданского мужа. Тело жертвы сбросила в погреб, а из дома украла 7 тыс. рублей. На причастность женщины к совершению преступления указали соседи погибшей. Сноху объявили в федеральный розыск, который завершился поимкой в Челябинске.

В настоящее время подозреваемая в сопровождении оперативных сотрудников отправлена в Татарстан для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

 

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