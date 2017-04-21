- +4 ... +6 C°
- +2 ... +4 C°
- 56.2307р. - 0.1858
- 60.3187р. - 0.2952
На вокзале в Челябинске задержали разыскиваемую за убийство свекрови жительницу Татарстана
21.04.2017 г. 11:38
На вокзале в Челябинске задержали разыскиваемую за убийство свекрови жительницу Татарстана. 29-летнюю женщину в среду, 19 апреля, узнали по ориентировке сотрудники транспортной полиции. Она читала книгу в ожидании поезда. Подозреваемая планировала скрыться от правосудия в Астрахани. Однако сразу после задержания стала давать признательные показания.
18 марта в одном из поселков Аксубаевского района Татарстана она убила мать своего гражданского мужа. Тело жертвы сбросила в погреб, а из дома украла 7 тыс. рублей. На причастность женщины к совершению преступления указали соседи погибшей. Сноху объявили в федеральный розыск, который завершился поимкой в Челябинске.
В настоящее время подозреваемая в сопровождении оперативных сотрудников отправлена в Татарстан для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 21.04.2017 г. Возле алкомаркета «Красное&Белое» в Парковом-2 в пьяной драке убили мужчину
- 11.04.2017 г. В Челябинске на чердаке дома нашли человеческий череп в пластиковом пакете
- 10.04.2017 г. Челябинца отпустили под подписку о невыезде после того, как он убил мужчину в Парковом доской от лавки
- 07.04.2017 г. Челябинка зарезала подругу за то, что та заигрывала с ее мужем
- 04.04.2017 г. Рецидивиста в Карабаше задержали за зверское убийство 14-летнего мальчика