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В Челябинске на продажу выставили магазин с Бэтменом и Человеком-пауком
21.02.2017 г. 11:48
Фото с сайта komionline.ru
В Челябинске на продажу выставили магазин с Бэтменом и Человеком-пауком. В интернете размещено объявление о реализации павильона Comics-Pro, в котором продают как сами комиксы, так и сопутствующие товары, среди которых фигурки супергероев, настольные игры, наклейки. Стоимость торговой точки, расположенной в ТРК "Родник", оценили в 200 тыс. рублей. Владельцы бизнеса рассказали, что продают магазин «по семейным обстоятельствам», и пообещали отдать новому хозяину наработанные связи с поставщиками.
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