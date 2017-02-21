Фото с сайта komionline.ru

В Челябинске на продажу выставили магазин с Бэтменом и Человеком-пауком. В интернете размещено объявление о реализации павильона Comics-Pro, в котором продают как сами комиксы, так и сопутствующие товары, среди которых фигурки супергероев, настольные игры, наклейки. Стоимость торговой точки, расположенной в ТРК "Родник", оценили в 200 тыс. рублей. Владельцы бизнеса рассказали, что продают магазин «по семейным обстоятельствам», и пообещали отдать новому хозяину наработанные связи с поставщиками.

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Все новости за 21.02.2017 г.»