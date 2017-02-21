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Челябинская область сдала позиции в рейтинге качества жизни
21.02.2017 г. 11:40
Челябинская область сдала позиции в рейтинге качества жизни. В ежегодном исследовании «РИА Рейтинг» регион опустился с 15-й на 19-ю строчку. Южный Урал ухудшил свое положение в основном из-за снижения доходов населения. По сравнению с 2015 годом, он потерял пять позиций по этому показателю. По доле населения с заработками ниже прожиточного минимума Челябинская область оказалась на 37-м месте. Это на восемь пунктов ниже, чем в 2015-м. Кроме того, ситуация с выбросами загрязняющих веществ за год практически не изменилась к лучшему, а это - один из важнейших показателей уровня жизни людей.
Из результатов положительной динамики можно отметить рост объема производства товаров и услуг - с 29-го места область переместилась на 11-е. Однако регион потерял два пункта по притоку инвестиций и целых 19 пунктов - по доле прибыльных предприятий. Пятерку территорий с самым высоким уровнем жизни возглавила Москва, далее идет Санкт-Петербург, потом - Московская область, Татарстан и Краснодарский край.
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