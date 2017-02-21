Фото с сайта gubernator74.ru

В «Аэрофлоте» заявили, что на борту самолета не было конфликта с вице-губернатором Русланом Гаттаровым. В пресс-службе авиакомпании ИА REGNUM пояснили, что история была «преувеличена в СМИ, а сами бортпроводники с прессой не общались».

Ранее, напомним, челябинские СМИ сообщили о конфликте заместителя губернатора Руслана Гаттарова с бортпроводником в аэропорту Шереметьево на борту самолета Москва—Челябинск. Ссоры якобы произошла 13 февраля. Была распространена информация о том, что в салоне бизнес-класса чиновник не стал приводить спинку кресла в вертикальное положение. После этого командир экипажа по громкой связи объявил, что пока пассажир не поднимет спинку кресла, самолет не полетит. И только после этого чиновник выполнил требование.

В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области, которое курирует Гаттаров, тогда подтвердили факт инцидента, при этом отметив, что вице-губернатор не отказывался поднять спинку кресла, из-за боли в спине он попросил сделать это чуть позднее. «В подобных случаях бортпроводники идут навстречу, но здесь стюард отреагировал эмоционально и пожаловался пилоту», — пояснила руководитель пресс-службы минэконома Кристина Барсегян.

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