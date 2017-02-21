Фото с сайта gubernator74.ru

Заключено соглашение с инвестором подготовки строительства ВСМ Челябинск-Екатеринбург. Договор подписали губернатор Борис Дубровский и председатель совета директоров группы «РВМ Капитал» Сергей Орлов. Компания выступит инвестором предпроектной подготовки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Соглашение предусматривает максимальное использование инвестором сырья и комплектующих, выпускаемых предприятиями региона. Южноуральские власти, в свою очередь, будут содействовать компании в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

«Мы вместе со Свердловской областью рассматриваем этот проект как серьезную перспективу развития двух территорий, который создаст систему агломераций, где будут жить и работать до пяти миллионов человек», - сказал Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Новая магистраль должна будет соединить Челябинск и Екатеринбург железнодорожной линией, по которой доехать от одного областного центра до другого можно будет за 1 час 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута через аэропорты, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих миллионников. С учетом перспективы реализации транспортного коридора Берлин—Москва—Пекин предусматривается возможность перевозки по ВСМ грузов в специальных авиационных контейнерах.

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