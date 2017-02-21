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Средний размер автокредита в Челябинской области в 2016 году составил почти 590 тыс. рублей. По данным аналитиков Национального бюро кредитных историй, к прошлому декабрю объем потребительского займа на покупку машины возрос на 14,2% по сравнению с данными на конец 2015-го, то есть с 514 до 586 тыс. рублей.

Самую заметную в процентном соотношении динамику показал рынок автокредитования Владимирской области - 22,9%. Там на данный момент размер среднего займа на машину - около 611 тыс. Самые высокие числовые значения - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Краснодарском крае. Скромнее всего суммы на покупку авто берут в Чувашии и Кировской области - менее 520 тыс.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, средний размер автокредитов растет не только из-за удорожания машин, но и благодаря улучшению процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

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