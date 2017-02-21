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После апелляции по делу экс-главы Уральского филиала Росгранстроя облсуд оставил наказание в силе
21.02.2017 г. 10:12
Фото с сайта 74.мвд.рф
После апелляции по делу экс-главы Уральского филиала Росгранстроя облсуд оставил наказание в силе. Борису Дудке, которого признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, ранее дали 8,5 лет колонии строгого режима. Также бывшего чиновника обязали выплатить штраф в размере 110 млн рублей. Арестовали имущество гражданской жены Дудки - несколько нежилых помещений, магазин со складом, землю и сбережения. Приговор вынесли в мае 2016 года. Защита подсудимого и представитель его супруги подали апелляцию. В результате рассмотрения наказание Дудке оставили в силе, но вернули имущество его жене.
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