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Мужчина в Верхнеуральске изнасиловал 7-летнюю девочку

21.02.2017 г. 09:46

Мужчина в Верхнеуральске изнасиловал 7-летнюю девочку
Фото с сайта sledcom.ru

Мужчина в Верхнеуральске изнасиловал 7-летнюю девочку. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения. По версии следствия, в понедельник, 20 февраля, 35-летний местный житель изнасиловал в квартире 7-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

 

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