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Месячный ребенок скончался в больнице Челябинска
21.02.2017 г. 09:13
Фото с сайта tvoygorodpskov.ru
Месячный ребенок скончался в больнице Челябинска. По предварительным данным, девочку госпитализировали, так как она почувствовала себя плохо после кормления. Ребенка отвезли в больницу Калининского района ночью, утром в понедельник, 20 февраля, она скончалась. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было. Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. Следственный комитет начал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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