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«Яндекс» проведет в Челябинске контрольную по математике
21.02.2017 г. 08:43
Фото с сайта MyKharkov.info
«Яндекс» проведет в Челябинске контрольную по математике. Проверить свои знания можно будет как сидя за партой, так и онлайн. Уровень сложности - невысокий. Организаторы уверяют, что для решения 10 заданий хватит знаний базовой школьной программы. Выполнить работу очно можно будет в ЮУрГУ 11 марта в 14:00. На решение преподаватели дадут час, после чего подробно разберут задачи и ответят на вопросы.
Через интернет принять участие в контрольной можно будет с 11 по 12 марта на сайте «Что и требовалось доказать». Приступить к решению на сайте можно в любое время, но на выполнение отводится один час.
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