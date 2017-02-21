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Число информационных центров по вопросам расчета за капремонт на Южном Урале вырастет почти в 10 раз
21.02.2017 г. 08:41
Число информационных центров по вопросам расчета за капремонт на Южном Урале вырастет почти в 10 раз. Региональный оператор заключил договор с компанией «Челябэнергосбыт» об оказании услуг по печати и доставке счетов-извещений и консультированию жителей области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и инфраструктуры.
В начале марта южноуральцы получат квитанции на оплату капремонта из биллингового центра ресурсоснабжающей организации. А с 1 апреля все 49 абонентских отделов начнут прием жителей области. Ранее разобраться в порядке начисления платежей помогали только шесть пунктов, которые разместили в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Каслях.
По словам генерального директора регоператора капремонта Вадима Борисова, подавляющее большинство обращений от жителей области связано с начислениями платы за работы в домах, уточнениями сумм в счетах-извещениях, начислением пени и внесением изменений в лицевые счета. Консультации можно будет получить с начала апреля в абонентских участках «Челябэнергосбыта».
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