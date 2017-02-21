Фото: Дарья Милостная / vk.com/auto_mgn

Машины сдуло ветром с дороги в Магнитогорске. Очевидцы рассказали о двух таких случаях, которые произошли на шоссе Космонавтов в понедельник, 20 февраля. Последствия одного переворота в кювет заснял регистратор. На записи видно, как машина лежит в снегу на крыше. На помощь застрявшему водителю пришли другие автомобилисты. Они перевернули авто и помогли пострадавшим.

Как сообщил в соцсети автор ролика Динар Хамидуллин, с дороги улетел Volkswagen с семьей в салоне и буквально в 50 метрах от него - китайский внедорожник. По словам мужчины, ехавшего в одной из машин, скорость движения была в пределах 70 км/ч, и с проезжей части авто "просто сдуло".

Видео: Динар Хамидуллин / Группа ВКонтакте "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

В соцсетях также предупредили о порывистом ветре, метелях и плохой видимости на дорогах Магнитогорск-Карталы, Магнитогорск-Банное. На участке от Красной Башкирии до развилки на Банное видели две застрявших машины и одну перевернутую в поле.

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