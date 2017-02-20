Фото с сайта vk.com

Поезда в Челябинской области сбили насмерть двоих человек. Первый случай произошел утром в пятницу, 17 февраля, на станции Флюсовая. 24-летний мужчина стоял в колее спиной к приближающемуся поезду. Он разговаривал по телефону и не услышал подаваемые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пострадавший скончался на месте.

Еще одно происшествие случилось в ночь на воскресенье, 19 февраля, на перегоне "Миасс-Учалы". На рельсах лежал 28-летний мужчина. Он не реагировал на гудок грузового поезда. Состав наехал на человека. В результате последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, по каждому эпизоду выполняются проверочные мероприятия.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.02.2017 г.»