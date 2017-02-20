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20.02.2017 г. | 15:40
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20.02.2017 г. | 14:31
Поезда в Челябинской области сбили насмерть двоих человек
20.02.2017 г. 16:23
Поезда в Челябинской области сбили насмерть двоих человек. Первый случай произошел утром в пятницу, 17 февраля, на станции Флюсовая. 24-летний мужчина стоял в колее спиной к приближающемуся поезду. Он разговаривал по телефону и не услышал подаваемые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Пострадавший скончался на месте.
Еще одно происшествие случилось в ночь на воскресенье, 19 февраля, на перегоне "Миасс-Учалы". На рельсах лежал 28-летний мужчина. Он не реагировал на гудок грузового поезда. Состав наехал на человека. В результате последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, по каждому эпизоду выполняются проверочные мероприятия.
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