Фото с сайта IrCity.Ru

Движение большегрузов по трассе М5 в Челябинской области возобновили. Как сообщили в пресс-центре управления МЧС по региону, ограничение, введенное из-за снегопада, сняли сегодня, 20 февраля, в 17 часов. Оно действовало с 10 часов утра. В течение этого периода грузовым автомобилям запретили проезд с 1548-го по 1679-й км федеральной автодороги - это участок от границы с Республикой Башкортостан до города Бакала.

Ранее ограничение движения на этом же отрезке вводилось во второй половине воскресенья, 19 февраля. По прогнозу синоптиков, снегопад сегодня ожидается на всей территории Челябинской области. Также прогнозируются метели и сильный ветер. О сложной ситуации на трассе М5 в горной части области также сообщили автомобилисты в соцсетях. Сегодня днем водители предупреждали друг друга о плохой видимости, сильном снегопаде и гололедице.

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