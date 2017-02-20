- 0 ... -2 C°
- 0 ... +2 C°
- 58.0967р. + 0.4625
- 61.6987р. + 0.2491
-
20.02.2017 г. | 15:40
-
20.02.2017 г. | 14:31
Генподрядчика ТЛК «Южноуральский» начали банкротить за долги
20.02.2017 г. 15:48
Генподрядчика ТЛК «Южноуральский» начали банкротить за долги. В отношении краснодарской компании «Энекс», заказчика и генподрядчика строительства транспортно-логистического комплекса в Увельском районе, введена процедура наблюдения. Поводом для этого стали 12 исков от кредиторов, в числе которых - четыре челябинские компании. Как сообщает «Коммерсантъ», заявление о банкротстве осенью прошлого года подало ООО «Ресурссервис». Общий долг «Энекса» перед субподрядчиками оценивается в 400 млн рублей. Компания вину признает и заявляет, что не может расплатиться из-за того, что собственник ТЛК «Южноуральский» - ООО «Ресурс» - в свою очередь не выполнил обязательства на сумму 840 млн рублей.
Напомним, первая очередь ТЛК была введена в мае 2015 года. В перспективе эта площадка сможет принимать до 2,5 млн тонн грузов в год, а из терминала каждые 15 минут будет выезжать машина с товаром.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.11.2016 г. Генподрядчик требует с ТЛК «Южноуральский» вернуть долги на сумму 850 млн рублей
- 16.08.2016 г. Первый поезд по новому маршруту из Китая прибудет в Челябинскую область 21-22 августа
- 10.06.2016 г. Вместо особой экономической зоны около ТЛК «Южноуральский» могут создать территорию опережающего развития
- 01.06.2016 г. Китай будет субсидировать грузоперевозки до ТЛК «Южноуральский»
- 20.05.2016 г. Из-за низкого товарооборота поезда через ТЛК «Южноуральский» так и не запустили