Фото с сайта gubernator74.ru

Генподрядчика ТЛК «Южноуральский» начали банкротить за долги. В отношении краснодарской компании «Энекс», заказчика и генподрядчика строительства транспортно-логистического комплекса в Увельском районе, введена процедура наблюдения. Поводом для этого стали 12 исков от кредиторов, в числе которых - четыре челябинские компании. Как сообщает «Коммерсантъ», заявление о банкротстве осенью прошлого года подало ООО «Ресурссервис». Общий долг «Энекса» перед субподрядчиками оценивается в 400 млн рублей. Компания вину признает и заявляет, что не может расплатиться из-за того, что собственник ТЛК «Южноуральский» - ООО «Ресурс» - в свою очередь не выполнил обязательства на сумму 840 млн рублей.

Напомним, первая очередь ТЛК была введена в мае 2015 года. В перспективе эта площадка сможет принимать до 2,5 млн тонн грузов в год, а из терминала каждые 15 минут будет выезжать машина с товаром.

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