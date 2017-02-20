Фото с сайта Yodnews.ru

Житель Копейска нашел у себя на крыше боевой снаряд времен войны. Опасный предмет мужчина обнаружил, когда ремонтировал кровлю частного дома. На место из Челябинска незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа. Перед началом операции силовики эвакуировали жителей близлежащих домов. Взрывотехники установили, что это был артиллерийский снаряд 37-го калибра образца 1939 года. По всей видимости, он пролежал там со времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, боеприпас передали сотрудникам министерства внутренних дел для проведения экспертизы.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.02.2017 г.»