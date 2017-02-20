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Житель Копейска нашел у себя на крыше боевой снаряд времен войны

20.02.2017 г. 15:06

Житель Копейска нашел у себя на крыше боевой снаряд времен войны
Фото с сайта Yodnews.ru

Житель Копейска нашел у себя на крыше боевой снаряд времен войны. Опасный предмет мужчина обнаружил, когда ремонтировал кровлю частного дома. На место из Челябинска незамедлительно прибыла инженерно-техническая группа ОМОНа. Перед началом операции силовики эвакуировали жителей близлежащих домов. Взрывотехники установили, что это был артиллерийский снаряд 37-го калибра образца 1939 года. По всей видимости, он пролежал там со времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, боеприпас передали сотрудникам министерства внутренних дел для проведения экспертизы.

 

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