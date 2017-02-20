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20.02.2017 г. | 15:40
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20.02.2017 г. | 14:31
В Челябинск прилетели фристайлеры из Канады, Норвегии и Швеции
20.02.2017 г. 15:02
В Челябинск прилетели фристайлеры из Канады, Норвегии и Швеции. Спортсмены начнут готовиться к участию в этапе Кубка мира по ски-кроссу, который пройдет 24 и 25 февраля в Солнечной долине. Всего ожидается приезд 150 участников из 18 стран. Члены сборной России также прибыли на Южный Урал. В команду вошли 24 спортсмена, среди них четверо южноуральцев: Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Игорь Омелин и Кирилл Гладков.
На данный момент, по сообщению организаторов, ко встрече международного турнира в горнолыжном комплексе все готово. Представители федерации завершили строительство трассы, службы заканчивают благоустраивать территорию и маршруты перевозки спортсменов к месту соревнований. Кстати, зрителям обещают не только захватывающее спортивное состязание, но и празднование Масленицы с блинами, скоморохами и сожжением чучела зимы.
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