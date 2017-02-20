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Удмуртский перевозчик откроет рейсы из Челябинска в Сочи

20.02.2017 г. 14:58

Удмуртский перевозчик откроет рейсы из Челябинска в Сочи
Фото с сайта www.infokart.ru

Удмуртский перевозчик откроет рейсы из Челябинска в Сочи. Авиакомпания «Ижавиа» запустит полеты в столицу Олимпийских игр-2014, а также в Анапу в курортный сезон. С июня по сентябрь в приморские города можно будет улететь дважды в неделю: в Сочи – по четвергам и воскресеньям, в Анапу – по субботам и понедельникам, пишет «Коммерсантъ».

Как ранее сообщала пресс-служба челябинского аэропорта, в прошлом году по южному направлению отмечался значительный рост пассажиропотока. В Сочи стало летать на 68% больше людей, в Симферополь - на 44%.

 

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