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Пул резидентов филиала «Сколково» в Челябинской области определят к лету

20.02.2017 г. 14:55

Пул резидентов филиала «Сколково» в Челябинской области определят к лету
Фото с сайта sk.ru

Пул резидентов филиала «Сколково» в Челябинской области определят к лету. Об этом сегодня заявил губернатор Борис Дубровский. Глава региона прокомментировал итоги визита делегации южноуральских промышленников в инновационный парк «Сколково» и подписание соглашения о сотрудничестве.

«Будем теперь работать, в том числе по вопросу организации филиала «Сколково» в Челябинске, со всеми вытекающими из этого возможными преференциями. Мы договорились уже через три месяца определиться с основным пулом резидентов южноуральского «Сколково», – сказал Борис Дубровский.

 

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