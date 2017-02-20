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Пул резидентов филиала «Сколково» в Челябинской области определят к лету. Об этом сегодня заявил губернатор Борис Дубровский. Глава региона прокомментировал итоги визита делегации южноуральских промышленников в инновационный парк «Сколково» и подписание соглашения о сотрудничестве.

«Будем теперь работать, в том числе по вопросу организации филиала «Сколково» в Челябинске, со всеми вытекающими из этого возможными преференциями. Мы договорились уже через три месяца определиться с основным пулом резидентов южноуральского «Сколково», – сказал Борис Дубровский.

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