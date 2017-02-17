Фото с сата krasproc.ru

Выбросившему с 9-го этажа двух котов челябинцу запретили ходить в бары и выезжать из города. Приговор 29-летнему горожанину вынес сегодня, 17 февраля, Центральный райсуд. Мужчина отделался ограничением свободы сроком на семь месяцев. До конца августа ему нельзя будет выходить из дома с 22 до 6 часов, участвовать в общественных развлекательных мероприятиях, а также выезжать за пределы города.

Его обвинили в том, что в октябре 2016 года, поругавшись с супругой, он из мести расправился с животными. Жены в это время не было дома. О жестоком убийстве питомцев она узнала из сообщений в социальных сетях. Коты погибли от множественных травм, полученных при падении с большой высоты. Прохожие, среди которых были дети, не смогли спасти животных. Жена убийцы обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животными. В суде мужчина отрицал хулиганский мотив и заявил, что убил котов из желания причинить душевные страдания супруге.

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Все новости за 17.02.2017 г.»