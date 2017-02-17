Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -19 ... -21 C°
- 57.1507р. + 0.3788
- 60.654р. + 0.6291
Нескучное право
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Топ-5 новостей Челябинска
Сотрудники «Уфалейникеля» переходят на работу в «Уралмрамор»
17.02.2017 г. 15:50
Фото с сата uralmramor-marmo.ru2
Сотрудники «Уфалейникеля» переходят на работу в «Уралмрамор». На данный момент официально трудоустраивают четверых человек. К началу весны новые места получат еще 15 работников предприятия, оказавшегося в бедственном положении. Во втором полугодии это число могут увеличить втрое, сообщил гендиректор «Уралмрамора» Юрий Абдурахимов.
По его словам, ситуация на рынке труда в Верхнем Уфалее - сложная. «Раньше у рабочих «Уфалейникеля» была стабильность. Они брали автокредиты, ипотеку, так как знали, что есть постоянная работа и хороший заработок. Сейчас многие находятся на простое. Всех волнует вопрос «что будет дальше?», – сказал Юрий Абдурахимов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 07.02.2017 г. На базе завода «Уфалейникель» в Челябинской области будут работать девять инвесторов
- 06.02.2017 г. Восемь новых инвесторов будут работать на промплощадке «Уфалейникеля»
- 26.01.2017 г. «Уфалейникель» отправит в простой треть сотрудников
- 02.06.2015 г. «Русникель» купит градообразующее предприятие Верхнего Уфалея
- 12.05.2015 г. «Бинбанк» может стать владельцем «Уфалейникеля»