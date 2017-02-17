Фото с сата uralmramor-marmo.ru2

Сотрудники «Уфалейникеля» переходят на работу в «Уралмрамор». На данный момент официально трудоустраивают четверых человек. К началу весны новые места получат еще 15 работников предприятия, оказавшегося в бедственном положении. Во втором полугодии это число могут увеличить втрое, сообщил гендиректор «Уралмрамора» Юрий Абдурахимов.

По его словам, ситуация на рынке труда в Верхнем Уфалее - сложная. «Раньше у рабочих «Уфалейникеля» была стабильность. Они брали автокредиты, ипотеку, так как знали, что есть постоянная работа и хороший заработок. Сейчас многие находятся на простое. Всех волнует вопрос «что будет дальше?», – сказал Юрий Абдурахимов.

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Все новости за 17.02.2017 г.»