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На трассе в Челябинской области в аварии погибла мать четверых детей
17.02.2017 г. 15:42
Фото с сата blamper.ru
На трассе в Челябинской области в аварии погибла мать четверых детей. Второй участник ДТП вылетел из машины через лобовое стекло. Все произошло в Октябрьском районе сегодня, 17 февраля, в 10 часов 15 минут. На 8 км автодороги «Октябрьское-Крутоярский» лоб в лоб столкнулись два автомобиля Lada Kalina.
За рулем первого был 46-летний житель села Октябрьское, второй машиной управляла 41-летняя женщина из деревни Новомосковское. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, в результате ДТП мужчина вылетел наружу через лобовое стекло, но остался жив. Его увезли в больницу. Женщина скончалась на месте. Она была матерью четверых детей.
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