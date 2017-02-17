Фото с сата dostup1.ru

Управляющей компании поселка «Звездный» грозит уголовное дело за сброс фекалий в сосновый бор. Прокуратура готовится инициировать доследственную проверку в отношении компании «Альянс плюс», которая должна была вывозить нечистоты машинами, но не делала этого, а просто вывела канализацию из коллектора в лес. Бездействие руководства фирмы может быть рассмотрено по статье УК «Порча земли». Сброс производился из семи десятиэтажных домов. В настоящее время уже образовалось целое сточное озеро.

Поселок «Звездный» должен был подключиться к очистным сооружениям в Кременкуле, которые до сих пор не запущены. «К этим же сооружениям должны были присоединить поселок «Западный» и Кременкуль», - сообщил Znak.com прокурор Сосновского района Константин Семченко. Организация, которая обслуживает очистные, уверяет, что ей не хватает существующего объема сточных вод. Сейчас микроорганизмы, которые перерабатывают опасные вещества, не выживают и не очищают стоки, цитирует прокурора издание.

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Все новости за 17.02.2017 г.»