Фото со страницы liveinternet.ru

Челябинцев в автобусе будут учить печь блины. Необычной акцией «Челябавтотранс» отметит начало масленичной недели. В понедельник, 20 февраля, на конечной остановке по улице Молодогвардейцев установят половину автобуса марки ЛиаЗ. В транспортном средстве можно будет угоститься блинами.

Мастер-класс по приготовлению традиционного угощения проведут челябинские кондукторы. Рядом сотрудники автобусного парка развернут народные гулянья с песнями и танцами. Праздник для пассажиров начнется в полдень.





Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.02.2017 г.»