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Челябинцев в автобусе будут учить печь блины
17.02.2017 г. 15:15
Фото со страницы liveinternet.ru
Челябинцев в автобусе будут учить печь блины. Необычной акцией «Челябавтотранс» отметит начало масленичной недели. В понедельник, 20 февраля, на конечной остановке по улице Молодогвардейцев установят половину автобуса марки ЛиаЗ. В транспортном средстве можно будет угоститься блинами.
Мастер-класс по приготовлению традиционного угощения проведут челябинские кондукторы. Рядом сотрудники автобусного парка развернут народные гулянья с песнями и танцами. Праздник для пассажиров начнется в полдень.
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