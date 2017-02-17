Фото со страницы igor113.livejournal.com

Компания из Челябинска планирует оборудовать авиакластер в Иркутской области. Руководители оператора «Челавиа» обсудили перспективы создания кластера с зампредом правительства Иркутской области Евгением Балашовым и представителем регионального минэкономразвития Ольгой Белявской. «Челавиа» является крупнейшим оператором малой авиации и рассматривает возможность работы в Усольском районе. Он привлекает инвесторов, поскольку является территорией опережающего социально-экономического развития.

Проект создания авиакластера предполагает обучение специалистов, авиационные работы, перевозки пассажиров и грузов, а также производство самолетов. Параллельно иркутские власти планируют откруть подготовку частных пилотов и авиационных специалистов. Южноуральскому инвестору представили возможные площадки для размещения производства и ознакомили с потенциальными партнерами в усольском районе, сообщили в пресс-службе администрации города Усолье-Сибирское.

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Все новости за 17.02.2017 г.»