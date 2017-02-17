Фото с сайта tomsk.Ru

СК направил в прокуратуру дело педофила, изнасиловавшего 8 детей. Готовится обвинительное заключение в отношении 37-летнего уроженца Таджикистана Вадима Есипова. Его арестовали в сентябре при попытке бегства в Душанбе. Мужчину в течение месяца разыскивали за изнасилование 7-летней девочки. Он надругался над ребенком в вечернее время неподалеку от детского сада в Центральном районе.

Вскоре полиция получила снимки подозреваемого, поскольку он попал в объектив камеры внешнего наблюдения, проходя по улице. В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен к семи аналогичным нападениям на детей. Также Есипов проходит по еще 22 преступным эпизодам, которые квалифицируются как «разбой», «покушение на изнасилование», «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «угроза убийством». По этому делу следователи опросили 500 свидетелей и провели более 100 экспертиз, сообщает пресс-служба СК России по региону.

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