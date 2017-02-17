Скриншот с сайта vk.com / Василий Лавров

Челябинец соорудил снегоуборщик из гироскутера. Сотрудник магазина радиоуправляемых моделей снял на видео свое изобретение в действии и выложил запись в соцсеть. "Опять на работе. Опять странные идеи", - прокомментировал он публикацию. На кадрах видно, как после снегопада мужчина садится на водительское место и, управляя лопатой с помощью ног, расчищает площадку возле крыльца. На это у него ушло несколько минут. Механизм хорошо справляется с рыхлым снегом и способен развивать скорость до 15 км/ч.

По словам изобретателя, идея пришла к нему, когда заболел местный дворник и, как назло, выпало много снега. Компания молодых людей решила превратить процесс уборки в веселое развлечение. К гироскутеру на болты прикрутили импровизированный ковш и стали проводить испытания.

Видео: Василий Лавров / vk.com

Видео: РИА Новости / youtube.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.02.2017 г.»