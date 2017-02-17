- -16 ... -18 C°
- -19 ... -21 C°
- 57.1507р. + 0.3788
- 60.654р. + 0.6291
-
13.02.2017 г. | 16:40
-
13.02.2017 г. | 16:15
Челябинец соорудил снегоуборщик из гироскутера
17.02.2017 г. 13:53
Челябинец соорудил снегоуборщик из гироскутера. Сотрудник магазина радиоуправляемых моделей снял на видео свое изобретение в действии и выложил запись в соцсеть. "Опять на работе. Опять странные идеи", - прокомментировал он публикацию. На кадрах видно, как после снегопада мужчина садится на водительское место и, управляя лопатой с помощью ног, расчищает площадку возле крыльца. На это у него ушло несколько минут. Механизм хорошо справляется с рыхлым снегом и способен развивать скорость до 15 км/ч.
По словам изобретателя, идея пришла к нему, когда заболел местный дворник и, как назло, выпало много снега. Компания молодых людей решила превратить процесс уборки в веселое развлечение. К гироскутеру на болты прикрутили импровизированный ковш и стали проводить испытания.
Видео: Василий Лавров / vk.com
Видео: РИА Новости / youtube.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 09.02.2017 г. ГИБДД Челябинской области перешла на круглосуточный режим работы
- 09.02.2017 г. Трассы на юге Челябинской области закрыли из-за снегопада
- 06.02.2017 г. Из-за снегопада дорожные службы в Челябинске перешли на усиленный режим работы
- 26.01.2017 г. Из-за снегопада на дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ДПС
- 23.01.2017 г. В Челябинске на этой неделе будет снежно