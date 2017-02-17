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Виновной в гибели троих мужчин на ММК назвали охранную организацию
17.02.2017 г. 13:51
Виновной в гибели троих мужчин на ММК назвали охранную организацию. После того, как в январе 2017 года на доменной печи предприятия обнаружили тела трех человек, не являвшихся сотрудниками комбината, по поручению прокурора области Александра Кондратьева организовали проверку деятельности охранной службы.
Территория предприятия защищена ограждением с проволочным барьером. Чтобы попасть внутрь, и сотрудники, и посторонние лица должны миновать КПП, который обслуживает частная охранная организация «СБК-Охрана». Установлено, что посторонние люди проникли на предприятие из-за халатности проверяющих на КПП. Директору компании внесли представление о необходимости устранения нарушений.
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