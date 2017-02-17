Фото: Андрей Лeyтин / vk.com

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 11 по 17 февраля 2017 года.



1. Возле ЮУрГУ внедорожник вылетел на остановку в толпу людей



Четыре студентки пострадали в страшном ДТП на остановке возле ЮУрГУ. Авария произошла в понедельник, 13 февраля, на проспекте Ленина около 13:20. На пешеходном переходе напротив главного корпуса университета столкнулись Lexus и Mercedes. После этого японская иномарка вылетела на остановку. Также Lexus задел маршрутку, которая ударила еще один пассажирский микроавтобус. Тяжелые травмы получили четыре девушки в возрасте от 19 до 21 года, которые находились на остановке. Их госпитализировали.

"Все произошло прямо передо мной, мы стояли за Mercedes на повороте. Мужик на Lexus несся на мигающий зеленый по проспекту, а ребята на Mercedes заворачивали к ЮУрГУ. В итоге Lexus вынесло на остановку, прямо на людей, а Mercedes развернуло. Когда это видишь вживую, становится страшно", - написала в соцсети "ВКонтакте" очевидец аварии.

Фото: Андрей Лeyтин / vk.com

Фото: Татьяна Садовская / vk.com

По данным управления МВД по Челябинской области, водитель Lexus за прошедший год дважды привлекался к ответственности за быструю езду. Оба штрафа пришли с камер. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью». Обвинение никому не предъявлено. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Фото: Александр Корч / Группа ВКонтакте Подслушано в ЮУрГУ

Известно, что руководство ЮУрГУ выделит пострадавшим студенткам по 50 тыс. рублей. Распоряжение подписал ректор Александр Шестаков. Кроме того, спецкомиссия оценит степень безопасности участка, где произошла авария. Там либо ограничат скоростной режим, либо перенесут парковку, либо установят столбики. В пятницу, 17 февраля, в спортивном корпусе ЮУрГУ прошла донорская акция. Преподаватели, студенты и все желающие сдавали кровь для пострадавших в ДТП.



2. Арестован сотрудник МВД за превышение полномочий в деле владельца ЧТПЗ Андрея Комарова



Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца работника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Астафурова. Как передает ТАСС, он участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал материалы. Астафуров в суде отрицал вину и попросил вместо реального ареста отправить его под домашний. Однако следователь потребовал взять сотрудника МВД под стражу.

"Астафуров обвиняется в совершении тяжкого преступления, он не признал вину и обладает связями в правоохранительных органах, что может позволить ему оказать давление на следствие", - сказал следователь.

Андрей Комаров, фото с сайта www.gazprom.ru

Владельца ЧТПЗ Андрея Комарова задержали в 2014 году. Его обвинили в коммерческом подкупе чиновника ФГУП "Промресурс", вместе с ним был задержан и адвокат Александр Шибанов, который также входит в совет директоров ЧТПЗ. Против Комарова и Шибанова было возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. В 2016 году дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Астафурову инкриминируют превышение полномочий с причинением тяжких последствий.



3. Фонд «Сколково» по франшизе откроет филиал в Челябинской области



Об этом заявил старший вице-президент организации Василий Белов в ходе встречи с южноуральской делегацией. Во главе группы в инновационный центр прибыл губернатор Борис Дубровский. «Бизнес Челябинской области хорошо представляет, что для эффективного развития свою стратегию необходимо выстраивать вокруг новых интеллектуальных продуктов», – подчеркнул Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор напомнил, что региональные власти вышли с предложением об открытии в Челябинской области филиала «Сколково» и получили предварительное согласие председателя правительства Дмитрия Медведева. Вице-президент фонда Василий Белов сказал, что «Сколково» окажет содействие в вопросе открытия подразделения на Южном Урале. Сейчас соответствующий проект постановления правительства проходит процедуру согласования. Филиал будет работать по модели франшизы.



4. Челябинск отметил четвертый неофициальный день рождения



В среду, 15 февраля, исполнилось четыре года с момента падения челябинского метеорита. Редакция «Челябинского эха» собрала оперативные свидетельства инцидента, который взбудоражил весь мир. Одного из журналистов радиостанции взрыв болида застал на пресс-конференции с итальянскими бизнесменами. Службу информации в прямом смысле слова разбросало по кабинету. Ведущие ток-шоу «Разворот на Челябинск» в прямом эфире принимали звонки от взбудораженных слушателей.

Жители города, пережившего падение метеорита, вспомнили события и ощущения в первые минуты после инцидента. 15 февраля 2013 года корреспондент «Челябинского эха» одним из первых получил комментарии челябинцев, переживших мощный взрыв болида на высоте около 20 км над городом. В момент падения метеорита журналист находился на пресс-конференции руководства крупного банка, и характерный грохот многие приняли за последствия взрыва бомбы или падения самолета. Однако на улице очевидцы инцидента сразу озвучили версию падения метеорита:

- Мы в машине ехали и увидели вспышку, как вокруг все стало светло. Сперва как днем, потом яркий белый свет. Потом все погасло. Приехали на место, только я дверь открыл выйти, и тут как раз звук дошел. Разве что метеорит. Даже предположить тяжело.

- Сначала думали, что фейерверк, а потом смотрим - такой след, как будто ракета. Потом, где-то через пару минут, такой взрыв! Окно вылетело в здании. Чай, хлеб - все, в общем, полетело.

- Я ехал в машине на площади. Вдруг площадь внезапно осветилась ярким-ярким светом. Нестандартным светом таким, необычным. Буквально три-четыре секунды. Затем появилась вот эта полоса. А когда уже сюда подъехал, раздался взрыв.

Фото с сайта chelmuseum.ru

В Историческом музее в среду, 15 февраля, устроили лотерею, победителям которой вручили пять сертифицированных осколков метеорита «Челябинск». В розыгрыше приняли участие более трехсот посетителей.

5. Житель Челябинской области построил коттедж из 12 тыс. бутылок от шампанского

Житель Челябинской области построил коттедж из 12 тыс. бутылок от шампанского. Необычный дом появился в поселке Теченском Аргаяшского района. Его возведением занимался местный житель - 55-летний Хамидулла Ильчибаев вместе с сыном Эльдаром.

Площадь дома составила 99 квадратных метров. Идеей построить жилище из стеклотары загорелся младший сын. Парень трагически погиб в 2007 году, когда ему было 18 лет. В память о нем Хамидулла и решил воплотить проект в жизнь.

Фото: Федор Жижилев / Facebook

На реализацию ушло 12 тыс. бутылок. Их собирали, выменивая в пунктах приемы стеклотары бутылки из-под водки и пива. Строительство дома обошлось минимум в пять раз дешевле обычного коттеджа.

Фото: Федор Жижилев / Facebook

С учетом конечной внутренней отделки, подведения газа и монтажа системы отопления семья потратила на него чуть более полумиллиона рублей. А достроив, родители подарили жилье на свадьбу старшему сыну Эльдару.

Фото: Федор Жижилев / Facebook

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