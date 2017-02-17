Фото с сайта aviasovet.ru

Лоукостер «Победа» установит охрану в аэропортах после устроенной пассажиром рейса Москва-Челябинск драки. Компания планирует прибегнуть к услугам частных предприятий из-за участившихся случаев нападения на сотрудников, сообщает газета «Известия». Последний инцидент случился 10 февраля в аэропорту Внуково. Мужчина опоздал на рейс и явился к стойке после окончания регистрации. Его отказались пускать на борт. Тогда он устроил скандал, плюнул в лицо менеджеру и набросился на него с кулаками.

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», — отметил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

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Все новости за 17.02.2017 г.»