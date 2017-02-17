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13.02.2017 г. | 16:40
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13.02.2017 г. | 16:15
В Челябинске открыли бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту-2017»
17.02.2017 г. 13:11
В Челябинске открыли бесплатные курсы подготовки к «Тотальному диктанту-2017». Подтянуть знания по русскому языку и проверить себя в трудных случаях с ударением или постановкой знаков препинания можно на пяти площадках. Бесплатные консультации филологи проводят в ЧелГУ и ЮУрГУ, а также в трех библиотеках: Публичной, имени Пушкина и библиотеке для слабовидящих и слепых.
Программу курсов разработали на основе рекомендаций преподавателей кафедры общего и русского языкознания Новосибирского госуниверситета. В нее включили правила орфографии и пунктуации, характерные для текста «Тотального диктанта-2017», поэтому у слушателей будет больше шансов получить положительную оценку. С собой слушателей просят взять тетради, ручки и удостоверения личности. Также нужно отправить заявку на регистрацию по электронному адресу alentkach@mail.ru. Это нужно для того, чтобы организаторы знали, сколько нужно рабочих мест.
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